17 августа Православная Церковь чтит память мученика Елевферия

Святой мученик Елевферий служил кувикуларием, то есть постельничим, в третьем веке при дворе императора Максимиана Геркула. Когда он принял христианство, удалился в загородное имение и устроил в своем доме церковь.

Отсутствие свое во дворце он объяснил болезнью. Один из слуг донес императору, что Елевферий стал христианином. Император приказал святому принести языческую жертву. Святой отказался и за это был обезглавлен. Мощи святого Елевферия находились в Константинополе, а впоследствии были перенесены в Италию, в город Теате.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Елевферий, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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