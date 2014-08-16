16 августа – день памяти мученика Раждена Перса - за веру его распяли на кресте

Мученик Ражден жил в пятом веке. Он был персом и исповедовал зороастризм, религию, сторонники которой поклонялись огню. Его имя означает “светило веры”.

Ражден происходил из знатной семьи, служил при царском дворе. Много лет он был наставником персидской принцессы. Когда та стала женой грузинского царя Вахтанга Великого, Ражден переселился в Грузию.

Царь оценил ум и таланты придворного и сделал его своим советником. А придворные и народ полюбили перса за простоту и добродушие. Со временем он глубже узнал христианство и принял крещение.

Мир в стране нарушил новый персидский царь. Он начал войну с Грузией. Ражден стал во главе обороны. Он преданно защищал свою новую родину и новую веру. Персам удалось схватить военачальника. Раждена пытались заставить отречься от Христа, сначала уговорами, а потом – пытками. Но тот оставался непреклонен.

Персидский царь с уважением относился к прежним заслугам вельможи. Он разрешил тому перед казнью съездить к семье, так как знал, что Ражден сдержит свое слово и вернется обратно. Втайне царь надеялся, что свидание с родными сломит волю Раждена. Но христианин вернулся с твердым намерением пройти путь мученика до конца. Его распяли на кресте вместе с четырьмя разбойниками. Мощи святого покоятся близ города Цхинвали.

"УНИАН-Религии"

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