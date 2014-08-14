14 августа - празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице

Князь Андрей Боголюбский и византийский император Мануил Комнин. Эти два христианских правителя в один день в 1164 году праздновали победу над врагом. Внук Владимира Мономаха, выступая в поход против волжских болгар, взял с собой Владимирскую икону Божьей Матери.

Два священника несли перед войском этот чудотворный образ вместе с иконой Спасителя и Честного Креста. Русичи победили врага. В тот же день византийское войско одержало победу над арабами.

Неопровержимым доказательством того, что в этот день и на Руси, и в Византии произошло чудо, послужили огромные огненные лучи, исходившие от икон Спасителя, Божьей Матери и Святого Креста.

В память об этих событиях 14 августа было установлено празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.