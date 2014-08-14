Сегодня начался Успенский пост

Успенский пост - один из четырех многодневных постов, предваряет праздник Успения Пресвятой Богородицы. Продолжается две недели с 14 по 27 августа.

Окончательное установление Успенского поста произошло в 1166 году на Константинопольском Соборе, на котором было подтверждено, что все православные христиане, согласно с древними уставами, должны соблюдать Богородичный пост с 1 по 14 августа (по старому стилю).

Успенский пост не так строг, как Великий, но более строг, чем Петров и Рождественский посты.

В понедельник, среду и пятницу Успенского поста монастырский устав предписывает питаться сухоядением, то есть соблюдать самый строгий пост, без отваривания пищи; во вторник и четверг - "сварением пищи, но без елея", то есть без масла; по субботним и воскресным дням разрешается вино и елей.

До праздника Преображения Господня, когда в храмах освящаются виноград и яблоки, Церковь обязует нас воздерживаться от этих плодов. По преданию святых отцов, "если же кто от братий снесть гроздие прежде праздника, то запрещение за непослушание да приимет и не вкусит гроздие во весь месяц август".

В праздник Преображения Господня по уставу разрешается на трапезе рыба. С этого дня по понедельникам, средам и пятницам в питание обязательно входили плоды нового урожая.

И Великий, и Успенский посты особенно строги, православные люди не посещают увеселительные мероприятия, зрелища и спектакли.

"УНИАН-Религии"

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