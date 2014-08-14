14 августа - Изнесение честных древ Животворящего Креста Господнего, память ветхозаветных мучеников Маккавеев

14 августа Православная Церковь празднует изнесение честных древ Животворящего Креста Господнего, а также память ветхозаветных мучеников за веру — Маккавеев.

Около двухсот лет продолжалось мидийско-персидское владычество над иудеями. Возвращаясь из Вавилонского плена они попадали под власть персидских, а затем греческих царей, которые преследовали их за истинную веру и принуждали к идолопоклонству. Особенно жестоким гонителем был царь Антиох Епифан. Этот царь хотел, чтобы все его подданные говорили на одном греческом языке и кланялись только греческим богам, то есть языческим идолам. Многие из иудеев повиновались царю, но другие готовы были лучше умереть, чем отступить от истинной веры своих отцов.

Одного старца, Елеазара, царские правители заставляли есть запрещённую законом Моисеевым пищу. Когда он отказался, его стали уговаривать, чтобы он показал только вид перед народом, будто он ест запрещённое законом. Но Елеазар и на это ответил: «В мои лета недостойно лицемерить; если молодые узнают, что девяностолетний Елеазар уклонился в язычество, то и они могут соблазниться и отойти от веры». Тогда его повлекли к мучителю, и Елеазар мужественно умер за истинную веру.

Однажды к самому царю привели женщину Соломонию с семью сыновьями. Царь принуждал их съесть запрещённое Законом, но они смело отвечали ему: «Мы готовы лучше умереть, чем преступить закон наших отцов». Тогда царь предал их жестоким мучениям. Им вырезали языки, отсекали пальцы на руках и на ногах, сдирали кожу с головы, и живыми жгли на раскалённых сковородах. Так были замучены шесть братьев Маккавеев.

Самого младшего царь с лаской убеждал не противиться. Он обещал щедро наградить его и, наконец, обратился к матери, чтобы она дала совет своему сыну подчиниться и исполнить требование царя. Но Соломония подошла к сыну и сказала: «Сын мой! Не бойся этого мучителя и встреть смерть так же, как твои братья, чтобы я могла всех вас вместе встретить в будущей вечной жизни». Тогда царь предал смерти и младшего брата, подвергнув его ещё большим мучениям. Затем была замучена и сама мать. Это и есть ветхозаветное семейство мучеников Маккавеев (166 г.до Р.Х.).

На защиту истинной веры и своего отечества восстал священник Маттафия с пятью своими сыновьями. Около них скоро собралось много ревнителей Божьего закона. Особенной храбростью из сыновей Маттафии отличался Иуда, названный в память мучеников Маккавеем. Иуда Маккавей с небольшим войском много раз побеждал сирийцев. Но раз его окружило многочисленное войско сирийское (22 тысячи), а у него было только 800 человек. Иуда погиб геройской смертью. Он не согласился бежать от врагов и тем помрачить свою славу.

Брат его Симон окончательно разбил сирийские войска, очистив от них город Иерусалим с храмом, и освободил свой народ от владычества греческих царей, царствовавших в Сирии. В благодарность за это иудеи постановили, что на будущее время, до самого пришествия Спасителя, старший из рода Симонова должен быть у них первосвященником и правителем народа.

Освободившись от владычества греков, иудеи недолго пользовались свободой. Вскоре (64 год до Р.Х.) ими овладели римляне, и правителем над Палестиною был поставлен Ирод, прозванный Великим, в дни царствования которого родился Спаситель мира Иисус Христос.

Тропарь

Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша, умоле́н бу́ди, Го́споди, и вся на́ша боле́зни исцели́, Человеколю́бче, мо́лимся.

"УНИАН-Религии"

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