12 августа - память мученика Иоанна воина - святому молятся о заключенных, он разоблачает воровство

12 августа Православная Церковь празднует память святого мученика Иоанна воина.

Святому Иоанну молятся о тех, кто в заключении, также он разоблачает воровство и помогает находить утраченное и похищенное.

Святой Иоанн, по происхождению славянин, служил в войске в царствование императора Юлиана Отступника и вместе с другими воинами был послан убивать христиан. Юлиан, родной племянник императора Константина Великого, царствовал с 361 до 363 года.

Отступником он называется потому, что будучи с детства христианином, по вступлении на престол отрекся от христианской веры и стал ревностным язычником. Желая ослабить христианство и восстановить в римской империи язычество, он перешел к мерам насилия, хотя и не воздвигал общего гонения.

Святой Иоанн, хотя внешне казался исполнителем нечестивого дела, порученного императором, на самом деле тайно предоставлял христианам немалую помощь. Будучи сам христианином, он прятал единоверцев, помогал им деньгами, пищей и одеждой, а христиан, заключенных в темницы, посещал и утешал словом любви, сочувствия и одобрения.

Узнав об этом, Юлиан приказал привести Иоанна в Константинополь, чтобы предать суду и казни. Святого долго пытали и мучили, но не могли сломить его и бросили в темницу, где он пробыл до смерти Юлиана Отступника.

Получив свободу, святой Иоанн в глубокой старости продолжал вести праведную жизнь, упражняясь в молитве и посте, посещая больных и утешая скорбящих. Так он украшал свою жизнь и совершенствовал себя в добродетели.

Проведя жизнь свою так Богоугодно, он отошел ко Господу и был погребен на том месте в Константинополе, где хоронили путников. После своей кончины св. Иоанн совершал много чудес.

Тропарь

Блаженство Евангельское возлюбил, Богомудре Иоанне, чистоту сердца почтил еси. Темже суету мира сего пренебрегл, устремился еси зрети Бога, Иже тя прославления чудесы во врачевании различне страждущих. Сего ради молим тя: проси нам у Христа Господа всяких скорбей избавления и получения Царства Небеснаго.

"УНИАН-Религии"

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