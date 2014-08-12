12 августа Православная Церковь вспоминает память святых Самарской земли

Собор Самарских святых – праздник, установленный в честь святых этой земли, который было утвержден патриархом Алексием Вторым 10 октября 2004 года.

Днем празднования установлено 12 августа.

Церковное празднование Собора Самарских святых (из подвижников веры и благочестия, ранее канонизированных Поместными и Архиерейскими соборами Русской Православной Церкви), установлено в следующем составе:

святитель Алексий, митрополит Московский и всея России чудотворец, Небесный покровитель града Самары, скончался в 1378 году;

священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский и Галицкий. В 1891-1892 годах правящий епископ Самарский и Ставропольский, принял мученическую смерть за Христа в 1918 году;

священномученик Вениамин Казанский, митрополит Петроградский и Гдовский. В 1902-1905 годах ректор Самарской Духовной Семинарии, принял мученическую смерть за Христа в 1922 году;

священномученик Анатолий (Грисюк), митрополит Одесский. В 1922-1928 годах архиепископ Самарский, принял мученическую смерть за Христа в 1938 году;

священномученик Александр (Трапицын), архиепископ Самарский и Сызранский с 1928 по 1933 год. Принял мученическую смерть за Христа в 1938 году. Вместе с ним пострадали еще восемь священников;

священник Константин Сухов, пресвитер. Пострадал за Христа в 1918 году.

Всего в Соборе Самарских святых - 21 угодник Божий.

Тропарь

Приидите возрадуйтеся вернии, небесные силы ликовствуйте, собори святых светло торжествуйте, яко днесь наста память святых земли Самарския, подвигом веры путь ко спасению нам указующих и заступниками земли нашея пред Господом являющих.

"УНИАН-Религии"

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