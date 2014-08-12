12 августа Церковь чтит память одного из последних Оптинских старцев – Анатолия (Потапова)

Александр Алексеевич Потапов родился 15 февраля 1855 года в Москве в старинной купеческой семье. Окончил уездное училище, а затем занимался торговлей, служил приказчиком в Калуге.

Он стремился к духовной жизни с юных лет, но мать не отпускала его в монастырь.

После её смерти, в 1885 году, тридцатилетним человеком, он пришёл в Оптину пустынь. Вскоре послушника Александра благословили быть келейником у преподобного старца Амвросия. И уже тогда открылся у преподобного Анатолия чудесный дар любви, сострадания и прозорливости.

В 1906 году он был рукоположён в сан иеромонаха и почти одновременно был назначен духовником Казанской Амвросиевской женской пустыни в Шамордине, и исправлял это служение до самой своей кончины.

У преподобного Анатолия была возможность покинуть Оптину пустынь, но он категорически отказался, твёрдо решив оставаться в монастыре «пока не погонят».

После первого ареста вернулся старец в свою обитель еле живой, но со светлой улыбкой и благодарением Господу.

В 1922 году за старцем пришли, чтобы арестовать вторично. Он не противился, но попросил прийти за ним завтра, дав время «подготовиться». Видя преклонный возраст преподобного, конвоиры уступили. Всю ночь преподобный Анатолий провел в молитве, а наутро келейник нашел его коленопреклоненным и бездыханным.

Мощи преподобного Анатолия Оптинского были открыты 10 июля 1998 года и в настоящее время пребывают в храме-усыпальнице в честь Владимирской иконы Божией Матери.

"УНИАН-Религии"

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