11 августа - день памяти преподобного Романа Киржачского

Преподобный Роман Киржачский роился в первой четверти XIV века. Суета мирской жизни была не по душе святому, и он решил посвятить свою жизнь служению Богу и ближним.

Услышав о монашеских подвигах преподобного Сергия Радонежского, он пошел к нему в монастырь и со временем стал одним из его близких учеников.

Согласно монастырскому уставу святой Роман должен был пройти жесткий искус. Вместе со всеми ученик проходил ряд послушаний и только после испытания его твердости постригался.

После того как святой утвердился в числе братии Троицкого монастыря, преподобный Сергий взял его с собой, когда решил на некоторое время перейти на другое место.

Святые основали на новом месте Киржачскую обитель, наследным игуменом которой остался преподобный Роман. Новый настоятель монастыря принял священнический сан и с большим усердием нес там свое послушание. Святой был примером для братии монастыря и всегда заботился о душах своих духовных чад. Умер Божий угодник 11 августа 1392-го года. Его похоронили в основанной им обители.

Тропарь

От юности горячим желанием Божественныя любве разжигаем, житейския молвы оставль, преподобне, ученик великаго Сергия был еси, безмолвием и жестоким пребыванием, бдением и молитвою, постом последуя Христу, сего ради избранием учителя твоего, священства сподобляешися от руки блаженнаго Алексия и пастырь поставляшися обители, яже на Киржаче, в ней же трудолюбно пожив, ко Господу отходиши, Романе преподобне, моли о нас Христа Бога, со учителем своим преподобным Сергием, спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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