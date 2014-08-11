11 августа - память святой мученицы Феодотии

Память святой мученицы Феодотии и ее чад святая церковь совершает 11 августа. Святые мученики пострадали в IV веке, во время Диоклетиановых гонений на христиан.

Мученица Феодотия была родом из города Никеи Вифинской. Будучи еще молодой, она овдовела и осталась сама с тремя малолетними детьми. Она проводила благочестивый образ жизни и воспитывала своих детей в христианской вере.

Она была хорошо знакома со святой Анастасией Узорешительницей, с которой они были в очень хороших отношениях. Когда начались гонения их обоих арестовали. На суде святую Феодотию увидел один сановник – Левкадий.

Его пленила ее красота, и он решил взять ее в свой дом, с намерением жениться на ней. Находясь дома у Левкадия святая Феоотия продолжала сохранять себя в чистоте и благочестии. Она не поддавалась ни ласкам, ни угрозам язычника.

Разгневанный непреклонностью святой, Левкадий отослал ее с детьми в Вифинию, к начальнику области Никитию. Когда на допросе судья стал угрожать Феодотии муками, ее старший сын – Евод, сказал, что христиане более бояться быть оставленными Богом, нежели мучений на земле.

Мальчика начали жестоко избивать на глазах у матери, и он предал свой дух в руки Господа. После этого святую Феодотию хотели отдать на поругание, но Господь этого не допустил – ангел преградил дорогу нечестивцу и не дал причинить святой никакого вреда. Приписывая это чудо волхвованию, судья приговорил святую вместе с детьми к сожжению на костре.

Тропарь

Мученицы Твой, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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