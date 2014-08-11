11 августа - день памяти святого мученика Евстафия Мцхетского

Святой мученик Евстафий Мцхетский происходил из рода персидских жрецов-огнепоклонников и носил до Крещения имя Бгробандав. Отец и братья его, служители зороастрийского культа, пытались сделать Бгробандава языческим жрецом, но безуспешно.

В царствование грузинского царя Гурама Куропалата в возрасте тридцати лет он переселился из персидской деревни Арбукети (близ города Ганракили) в древнюю столицу Грузии, город Мцхета. Средства к существованию он зарабатывал сапожным ремеслом.

Святой Евстафий стал часто посещать Мцхетский собор, где христианское Богослужение наполняло его душу неизреченным восторгом. Архидиакон Самуил будущий Католикос-Архиепископ Самуил IV, заметив духовную расположенность перса-язычника, рассказал ему о христианском вероучении. Уверовав во Христа, Бгробандав принял от архидиакона Самуила оглашение, а через некоторое время, когда Самуил стал Католикосом, принял от него Крещение с именем Евстафий. Евстафий взял себе жену-христианку и вел жизнь благочестивую, исполненную всяких добродетелей.

Его соплеменники-персы, жившие в Мцхета, не сумев склонить святого Евстафия к возвращению в огнепоклонство, добились того, что персидский глава города отправил его в Тбилиси к Арванд-Губнабу, сатрапу (наместнику) персидского шаха Хозроя Нуширвана. Вместе со святым Евстафием на суд сатрапа были отправлены также другие персы, принявшие христианство: Губнак, Багдад, Панагузнас, Перозав, Зарми и Стефан. Двое из них, Багдад и Панагузнас, под страхом смерти отреклись от Христа.

Святой Евстафий и остальные исповедники с честью вынесли шестимесячное заключение в темнице и по ходатайству Католикоса Самуила IV и грузинской знати были освобождены.

Новый сатрап Грузии, по навету прежних врагов святого Евстафия, приказал привести его, требуя отречения от веры Христовой и возврата к огнепоклонству. Святой Евстафий отвечал с достоинством: "Могу ли оставить Творца всех и кланяться Его творению? Не будет этого никогда! Не солнце, луна и звезды суть боги, но Бог создал солнце для освещения дня, а луну и звезды, чтоб они сияли во тьме ночной... И огонь не есть Божество; потому что огонь производится человеком и человеком же погашается".

По приказу сатрапа святой Евстафий был обезглавлен 29 июля 589 года. Перед принятием мученического венца он преклонил колена и вознес молитву, испрашивая у Господа, чтобы его тело после кончины было предано христианскому погребению в городе Мцхета. Страстотерпец услышал Голос: "Ничем не будешь обделен от прежних мучеников, ни благодатью, ни исцелениями, о своем теле не заботься, но будет так, как ты просишь".

Тело святого Евстафия, брошенное ночью на поле, было перевезено христианами в Мцхета и с великой честью положено под престолом Мцхетского собора Светицховели. Католикос Самуил IV установил ему память 29 июля, в день славной кончины святого мученика.

"УНИАН-Религии"

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