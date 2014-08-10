10 августа - память святых апостолов от 70: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена - первых диаконов

10 августа Православная церковь молитвенно чтит память святых апостолов от 70: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, которые были первыми диаконами в христианской церкви.

Упоминания о них есть в Священном Писании (Деян. 6,1-6). Книга Деяний Апостольских рассказывает о постановлении в Иерусалиме первых семи диаконов, в число которых они входили, для служения ближним и совершения дел милостыни.

Несмотря на то, что все они скончались в разное время и в разных местах Православная церковь совершает их память соборно – 10 августа.

Святой Прохор поначалу бы спутником апостола Петра и им же был поставлен епископом Никомидии. После Успения Божией Матери святой стал сотрудником святого апостола Иоанна Богослова, вместе с которым в скором времени был сослан на остров Патмос. По возвращении в Никомидию он продолжил свои заботы о становлении церкви. Святой Прохор принял мученическую кончину в городе Антиохии.

Святой Никанор мученически пострадал в первый день открытых гонений на христиан вместе со многими другими верующими, в тот же день когда был убит и святой первомученик архидиакон Стефан.

Святой Тимон был поставлен епископом города Бастории в Аравии. Пострадал он от рук иудеев и язычников за проповедь веры Христовой. Его бросили в печь, но благодать Божия сохранила его от огня и он вышел оттуда невредимым. Согласно преданию Римской Церкви его распяли на кресте вниз головой.

Святой Пармен проповедовал христианство в Македонии. Умер от постигшей его болезни. Существует также мнение, что святой пострадал в последний год гонений воздвигнутых императором Траяном (98-117).

Кондак

Диакони честнии, и самовидцы Слова, и сосуди избраннии явистеся веры, Никанор, Прохор, Пармен и Тимон, славнии, темже днесь священную память вашу празднуем, в веселии сердца вас ублажающе.

"УНИАН-Религии"

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