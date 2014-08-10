10 августа Православная Церковь чтит Густинскую икону Пресвятой Богородицы ("Ярмарочная")
Густинская икона Пресвятой Богородицы находится в Троицком храме Густинского монастыря, неподалеку города Прилуки, Черниговской области.
Икона очень древняя, и первое упоминание о ней в летописи Густинского монастыря встречается в 1670 году. Там о ней упоминается как уже известной в округе своими чудотворениями.
Сначала икона стояла в монастыре над колодцем, но вскоре после начала чудес от иконы ее перенесли в Троицкий храм и поставили ее в иконостасе, слева от царских врат.
Эта икона имеет еще одно название – «Ярмарочная». Такое название получила она в народе. По традиции, когда на монастырской площади собиралась ярмарка, икону выносили с церкви и проходили с ней крестным ходом вокруг всей ярмарки и ставили в специально оборудованной часовне, где она оставалась до окончания этого народного собрания.
В 2000-м году, по благословению настоятельницы монастыря игуменьи Веры, с древней иконы был сделан список, от которого, так же как и от оригинала совершаются чудеса.
"УНИАН-Религии"
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