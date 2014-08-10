10 августа - собор Тамбовских святых
Собор Тамбовских святых утвержден по благословению Святейшего Патриарха Пимена в 1988 году. С тех пор были внесены изменения, потому что целый ряд новомучеников и новопрославленных святых – тамбовских уроженцев – был канонизирован для общероссийского почитания после 1988 года.
Этот праздник приурочен ко дню памяти святителя Питирима Тамбовского, строителя монастырей и Тамбовского кафедрального собора, выдающегося архипастыря этого края.
В сонме Тамбовских святых – уроженец этого края преподобный Серафим Саровский, святой, который сделал пасхальную радость главным принципом своей жизни. Прославили Тамбовскую землю преподобный Амвросий Оптинский, святитель Феофан Затворник, преподобный Силуан Афонский, а также праведный воин Федор Ушаков.
"УНИАН-Религии"
Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.