10 августа - собор Тамбовских святых

Собор Тамбовских святых утвержден по благословению Святейшего Патриарха Пимена в 1988 году. С тех пор были внесены изменения, потому что целый ряд новомучеников и новопрославленных святых – тамбовских уроженцев – был канонизирован для общероссийского почитания после 1988 года.

Этот праздник приурочен ко дню памяти святителя Питирима Тамбовского, строителя монастырей и Тамбовского кафедрального собора, выдающегося архипастыря этого края.

В сонме Тамбовских святых – уроженец этого края преподобный Серафим Саровский, святой, который сделал пасхальную радость главным принципом своей жизни. Прославили Тамбовскую землю преподобный Амвросий Оптинский, святитель Феофан Затворник, преподобный Силуан Афонский, а также праведный воин Федор Ушаков.

"УНИАН-Религии"

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