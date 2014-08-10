10 августа Православная Церковь чтит икону Божией Матери "Умиление"

Эта икона почитается как «женская», так как перед ней девушки и их матери молят Богородицу о счастливом браке, о лёгкой беременности и благополучных родах.

Икона Божией Матери "Умиление" Серафимо-Дивеевская принадлежала преподобному Серафиму Саровскому, была его келейной иконой. Маслом от лампады, горевшей перед этой иконой, преподобный помазывал больных, которые получали после помазания исцеление. Подвижник называл икону "Умиление" - "Всех радостей Радость", и перед ней он скончался на молитве 2 января 1833 года. После смерти преподобного Серафима Саровский образ отдали сестрам Дивеевской Серафимовской обители.

Икона Божией Матери "Умиление" Серафимо-Дивеевская находилась до революции в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря.

Богоматерь на этой иконе изображена в полурост, с крестообразно сложенными на груди руками, без Богомладенца, в момент произнесения Ею слов Архангелу Гавриилу при Благовещении: "Се раба Господня, буди ми по глаголу твоему".

Дивеевским сестрам отец Серафим неоднократно говорил, указывая на икону Божией Матери "Умиление": "Поручаю и оставляю вас на попечение вот этой Царицы Небесной".

В 1903 г. икона "Умиление" приносилась крестным ходом из Дивеева в Саров на торжество прославления преподобного Серафима Саровского чудотворца.

После закрытия Дивеевского монастыря в 1927 году епископ Серафим (Звездинский), архиепископ Тамбовский Зиновий (Дроздов) и игумения Александра были арестованы и отправлены в Москву.

По освобождении матушка Александра с несколькими сестрами поселилась в Муроме, сумев сберечь и увезти с собой чудотворный образ иконы Божией Матери "Умиление.

Все это время, вплоть до начала девяностых годов, икона была на сохранении у разных людей, которые являлись очевидцами чудес, происходившими перед образом.

В 1991 году икона была передана Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II.

Раз в год - в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы - икона Божией Матери "Умиление" выносится на всеобщее поклонение в Патриарший Богоявленский собор в Москве.

Тропарь

К Богородице со умилением припадем, вси грехми обремененнии, чудотворную Ея икону Умиления облобызающе и вопиюще со слезами: Владычице, приими моление недостойных раб Твоих и подаждь нам, просящим, велию Твою милость.

"УНИАН-Религии"

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