10 августа Православная Церковь празднует 100 лет со дня канонизации епископа Тамбовского Питирима

Будущий епископ Питирим родился 27 февраля 1645 (или 1644) года в городе Вязьме (ныне Смоленская область). При рождении мальчик был крещен именем Прокопий.

С раннего детства он любил посещать храм и участвовал в церковном чтении и пении.

Одной из характерных особенностей детских лет Прокопия была его любовь к своему святому, преподобному Прокопию Декаполиту, в день памяти которого он родился.

Первоначальное образование Прокопий получил в местных школах. Кроме обычной грамоты он научился иконописанию.

Пленившись монашеской жизнью, он рано оставил мир и ушёл в монастырь. Монашеская жизнь Прокопия началась в Вяземском Иоанно-Предтеченском монастыре. Пройдя испытательный срок, Прокопий на двадцать первом году жизни был пострижен в монашество с именем Питирим.

Под руководством старцев-подвижников молодой инок усердно исполнял монашеские правила. Вскоре он был рукоположен в сан иеродиакона, а затем иеромонаха.

Братия монастыря избрали его игуменом. Будучи настоятелем монастыря, он оправдал доверие братии, являясь для всех любвеобильным отцом и мудрым руководителем в их духовном совершенствовании. Как наиболее достойный по высоте подвижнической жизни и по мудрому управлению монастырем, игумен Питирим 30 января 1677 года был возведен в сан архимандрита.

15 февраля 1685 года архимандрит Питирим в Успенском соборе в Москве был хиротонисан патриархом Иоакимом во епископа Тамбовского. На некоторое время он был оставлен при патриархе. Во время пребывания в Москве святитель Питирим изучил положение и нужды Тамбовской епархии и разработал план необходимых мероприятий для укрепления благочестия в своей пастве и распространения христианства среди иноверцев, составлявших большинство населения того края.

Тамбовская епархию населяли в основном язычники: мордва, черемисы, мещера, татары, а также старообрядцы. Среди населения было много ссыльных из центральной России и беглых преступников. Церковная жизнь в епархии шла вяло. Существовавшие храмы были очень бедны и нуждались в самом необходимом. Даже кафедральный собор поражал своей бедностью. Монастырская жизнь в епархии также находилась в упадке. Монастырей было немного, и они были не благоустроены.

Владыка Питирим въехал в Тамбов 1 марта 1686 года с сопровождавшими его несколькими монахами и келейником ещё до восхода солнца, и лишь немногие благочестивые христиане встретили его в храме за ранним богослужением.

В самое короткое время новый епископ завоевал всеобщую любовь и признательность. Его внешний вид, ласковый и приветливый, внушал к нему доверие и уважение.

Особую пастырскую заботу проявил святитель Питирим к монастырям.

Большую воспитательную работу святитель проводил с различными народностями, населявшими Тамбовский край, обращая их в христианство. Он учил во время своих поездок по епархии, у себя дома и особенно в храме, который считал главным источником благочестия.

Епископ Питирим не пропускал ни одного богослужения. Любил и сам священнодействовать. Если не служил, то стоял на клиросе и пел.

На 50-м году жизни епископ Питирим сильно заболел и, чувствуя физическую слабость, уже готовился к уходу в вечность. В этот момент он с глубоким смирением обратился к своему постоянному молитвеннику преподобному Прокопию, который явился и просил у Господа для больного спасения. Чудесное событие возвратило к жизни епископа Питирима, тяжёлая болезнь оставила его, и он ещё прожил около трёх лет.

Он усиленно занялся строительством каменного кафедрального собора, в котором завещал себя похоронить.

Кончина епископа Питирима последовала 28 июля 1698 года, в день празднования особо чтимой им чудотворной иконы Божией Матери Смоленской.

В начале XIX века в тамбовском кафедральном соборе была заведена книга, в которой отмечались чудесные исцеления от гробницы святителя. Было зарегистрировано 260 чудес. С просьбой к святителю Питириму об исцелении обращались не только православные, но и иноверцы.

28 июля 1914 года преосвященный епископ Питирим был причислен к лику святых.

При вскрытии мощей в 1919-1920 годах было объявлено, что они фальсифицированы.

Мощи святителя Питирима, изъятые после революции, возвращены Церкви в 1988 году и теперь почивают в кафедральном соборе Тамбова.

Тропарь

Веры и благочестия наставниче, Церкве светильниче, монашествующих образе, святителю Питириме премудре, стадо твое благочестно упасл еси и ко Христу привел еси, темже в Вышних венцем славы украшен, с нами на земли духом пребываеши, сияя чудесы. Моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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