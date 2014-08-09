9 августа - день памяти преподобного Германа Аляскинського (XIX в.)

Преподобный Герман родился под Москвой в городе Серпухове в купеческой семье. В шестнадцать лет он уехал на Валаамский монастырь.

Все обстоятельства жизни Германа на Валааме, о которых известно из воспоминаний о нем братии монастыря, роднят его по духу с преподобным Серафимом.

Он также как и Серафим после тщательного испытания различными послушаниями уходит на постоянное жительство в лес и поселяется в пустынной келье за несколько километров от монастыря.

Также несет уединенные подвиги и труды как его Саровский современник. И даже иноческий постриг Герман и Серафим принимают в один и тот же год.

Пятнадцать лет провел Герман в Валаамской обители. Но как бы не любил Герман свое уединение, узнав, что из иноков Валаамского монастыря формируют миссию в далекую Америку, не раздумывая, согласился войти в ее состав.

Этот подвиг апостольского служения преподобный Герман нес всю последующую жизнь. Он стал для местных жителей и школьным учителем, и врачом, и агрономом-земледельцем, и духовным наставником, и защитником от несправедливости и притеснений. Он выступал против тех, кто видел в коренных жителях Аляски только объект для жестокой эксплуатации.

Сущность своего призвания преподобный Герман выразил удивительно простыми словами: «Я — нижайший слуга здешних народов и нянька». Как истинный христианин Герман всех любил и всех прощал. Такой же взаимной любовью и уважением отвечало ему все местное население Аляски.

В конце жизни преподобный Герман решил уединиться от людей и переселился на необитаемый остров, находившийся в двух часах езды на байдарке от центрального поселения. Преподобный Герман скончался на 81-м году жизни, 13 декабря 1836 года.

Тропарь

Звездо пресветлая Церкве Христовы, на севере просиявшая, вся к Царствию Небесному путеводящая, учителю и апостоле истинныя веры, предстателю и заступниче гонимых, изящное украшение Святыя Церкве во Америце, преподобне отче Германе Аляскинское, молись ко Господу, Спасу нашему, спастись душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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