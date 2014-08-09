9 августа - день памяти равноапостольного Климента Охридского (Х ст.)

По происхождению славянин, был учеником св. равноапостольных Мефодия (+ 885 г.; память 11/24 мая) и Кирилла (+ 869 г.; память 11/24 мая) и помогал святым братьям в деле просвещения славянского народа и в их борьбе за чистоту Православия в Моравии.

После изгнания из Моравии славянские исповедники свв. Ангеляр, Климент и Наум прибыли в Болгарию, где их встретили с почетом и просили ввести богослужение на славянском языке. Просветители сразу же приступили к изучению славянских книг, собранных болгарской знатью.

Вскоре св. Ангеляр скончался, а св. Климент получил назначение учительствовать в Кутмичивице — области в юго-западной Македонии. В Восточной Церкви на должность учителя избирался человек достойный, известный своей благочестивой жизнью и обладавший даром слова. Св. Климент еще в Моравии был в чине «стоявших на степени учителей».

В Болгарии св. Климент исполнял должность учителя до 893 г. Он организовал в первую очередь школу при княжеском дворе, достигшую высокого уровня в царствование Симеона, а в юго-западной Македонии создал школы отдельно для взрослых и детей. Св. Климент обучал детей грамоте. Общее количество его учеников было огромным: только избранных, принадлежавших к клиру, известно 3500 человек. В 893 г. св. Климент был возведен в сан епископа Дремвицы или Велицы, а его место занял св. Наум.

Святитель Климент первым из болгарских иерархов стал служить, проповедовать и писать на славянском языке. Трудился святитель во славу Божию до глубокой старости, исполняя и епископское служение, и продолжая переводческую деятельность. Он мирно отошел ко Господу в 916 г. Тело святителя было погребено в основанном им Охридском Пантелеимоновом монастыре.

Святитель Климент считается первым славянским писателем. Он не только продолжил переводческое дело, начатое свв. Кириллом и Мефодием, но и оставил свои писательские труды — первые образцы славянской духовной литературы.

Тропарь

Словесы наставил еси языки в веру Христову, делы же возвысил еси себя к Божественней жизни, святителю Климена равноапостольне, чудесы сияя приступающим к тебе верно и знаменьми озаряя Церковь преславно, сего ради честную твою память славим.

"УНИАН-Религии"

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