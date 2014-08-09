9 августа - день памяти святителя Иоасафа, митрополита Московского и всея Руси (XVI ст.)

Иоасаф (Скрипицын) (+ 1555), митрополит Московский и всея Руси (1539 - 1542), святитель

Происходил из дворянского рода Скрипицыных, его рождение, очевидно, следует датировать последней четвертью XV века. Известно предположение, что это бывший священник Георгий Скрипица из Ростова, который писал возражения на решения Собора 1503 года о вдовом духовенстве.

Пострижен в монашество в Троице-Сергиевой лавре. С 1529 г. - игумен Троице-Сергиевой лавры.

9 февраля 1539 г. хиротонисан во епископа Московского с возведением в сан митрополита. В "Актах Археографической экспедиции" опубликован довольно подробный Чин поставления Митрополита Иоасафа. Возглавивший интронизацию Новгородский владыка Макарий дал при этом "повольную" грамоту митрополиту Иоасафу.

Уже в первые три воскресенья марта митрополит Иоасаф поставил трех новых иерархов: Ростовского архиепископа Досифея (1539–1542), бывшего до этого игуменом Кирилло-Белозерского монастыря (1533–1539); настоятеля Ферапонтова монастыря игумена Ферапонта (1530–1539) возвел во епископа Суздальского (1539–1543); наконец, 16 марта посвятил Смоленского епископа Гурия (Заболоцкого) (1535–1555).

В 1540 г. по его благословению и повелению священником Новгородского Софийского собора составлен "Великий миротворный круг".

В 1542 году он дал вклад в Успенский собор — Устав церковный, рукопись конца XV–XVI века. В том же году незадолго до своего низведения с престола он дал вклад в Троицкий монастырью.

В 1540 г. митр. Иоасаф ходатайствовал перед государем об освобождении кн. Бельского из темницы. С тех пор, вместе с Бельским, был "первосоветником" государя, что вызывало недовольство Шуйских.

3 января 1542 г. митрополит Иоасаф был низложен и сослан в Кирилло-Белозерский монастырь.

Во время Стоглавого Собора ему присылали для просмотра постановления Собора. В одном из своих замечаний на постановления Собора он высказал особую заботливость о том, чтобы тяглые люди (крестьяне) не были подавляемы бременем налогов.

27 июля 1555 г. мирно скончался в Троице-Сергиевой лавре и был погребен в "келии преподобного Сергия". Память его отмечена в Лаврском месяцеслове. Его имя входит в состав собора Радонежских святых.

Мощи его до сего времени почивают в Троице-Сергиевой лавре в южном притворе Троицкого собора, называемом Серапионовой палатой.

"УНИАН-Религии"

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