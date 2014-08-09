9 августа - день памяти блаженного Николая Кочанова (XIV ст.)

Родился и жил в XIV веке в Новгороде. С юности блаженный проводил добродетельную жизнь: усердно посещал храм Божий, любил пост и молитву. Не желая человеческой славы, святой принял на себя подвиг юродства ради Христа и в рубище бегал по городу, терпя побои и насмешки.

В это время на другой стороне реки Волхова подвизался другой блаженный — Феодор, Христа ради юродивый (память 19 января/1 февраля). Эти два святых мужа представлялись непримиримыми врагами и тем самым наглядно изображали новгородцам их междоусобия.

Раз, догоняя своего мнимого противника, блаженный Николай пошел по реке, как по суше, и бросил в блаженного Феодора кочан капусты, от чего и назван был Кочановым.

Господь прославил Своего угодника даром прозорливости и чудотворения. Скончался святой Николай 27 июля 1392 г.

Тропарь

Терпением своим и мужеством Христа ради во юродство преобразавался, блаженное Николае, худость ризную имея, тягость вара дневнаго понесл еси/ и мразы зимныя терпел еси.И ныне, в Вышних Троице предстоя, нам, приходящим с верою к ране мощей твоих,исцеление подаеши, твое успение честно славящим, и молиши Христа Бога спастись душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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