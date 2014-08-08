8 августа - Праведного Феодосия кавказского чудотворца

Иеросхимонах отец Феодосий Иерусалимский родился в Пермской губернии в крестьянской многодетной семье в 1841 году.

После того, как он трехлетним младенцем отправился на Афон, он прожил святую жизнь в служении Богу и Пречистой Матери Господа нашего Иисуса Христа.

Прослужив 60 лет в Иерусалиме священникам при Гробе Господнем в Храме Воскресения Христова, старец отправился к месту начала своей духовной деятельности — на Святую гору Афон, где также много потрудился во славу Божию игуменом монастыря Положения Пояса Богоматери, имевшего свое подворье в Царьграде.

Снова посетив Иерусалим и приняв здесь великую схиму, святой Феодосий возвратился в 1906 году в Россию.

Здесь, в стране, которая после октября 1917 года стала богоборческой, противящейся Господу и Заповедям Его, отец Феодосий принял подвиг юродства, совершил великое множество чудных дел и 108-летним старцем, удостоенным чести быть похороненным Ангелами, почил в Бозе. Ныне почитается как местночтимый Северокавказский Святой.

Тропарь

От юности Христа возлюбил еси, блаженное, и Его совета на Святой Афон и ко Гробу Господню удалился еси, и тамо благодатию и даром чудес обогатився, в страну Российскую к людем своим возвратился еси. Народы Кавказа в час гонений молитвами, подвигом юродства и чудесы многими во Православии укрепивый, преподобне отче Феодосие, моли Христа Бога, да укрепит Господь люди, зде живущия, во Православии, и оградит землю нашу миром, и спасет всех, яко милосерд.

"УНИАН-Религии"

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