8 августа - день памяти священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа

Священномученики Ермолай, Ермипп и Ермократ, иереи Никомидийские, в числе немногих остались в живых после того, как по повелению императора Максимиана в Никомидийской церкви были сожжены 20000 христиан в 303 году.

Они скрывались в отдаленных местах и не переставали учить язычников христианской вере. Мимо дома, в котором скрывался святой Ермолай, часто проходил юноша-язычник Пантолеон (святой великомученик Пантелеимон).

Однажды святой Ермолай вышел навстречу юноше и попросил его зайти к нему в дом. В беседе святой Ермолай стал разъяснять своему гостю ложность, нечестие и суетность поклонения языческим божествам. С этого дня Пантолеон стал ежедневно заходить к святому Ермолаю и принял от него святое Крещение.

Когда совершался суд над святым великомучеником Пантелеимоном, были схвачены и святые Ермолай, Ермипп и Ермократ. Накануне святому Ермолаю явился Господь Иисус Христос и открыл ему, что на следующий день он пострадает за Него и примет мученический венец. После святого Ермолая были схвачены и приведены на судилище и святые Ермипп и Ермократ.

Всем троим было предложено отречься от Христа и принести жертву идолам. Но они решительно отказались, исповедали свою веру в Господа Иисуса Христа и готовность с радостью умереть за Него.

Язычники стали угрожать святым иереям муками и смертью. Внезапно началось сильное землетрясение, и идолы в капище упали и разбились. Об этом было доложено императору. Разгневанный Максимиан отдал святых мучеников на истязания и вынес им смертный приговор. Мужественно претерпев все мучения, святые иереи – мученики Ермолай, Ермипп и Ермократ были обезглавлены около 305 года.

Тропарь

Троицы провозвестницы, троице мучеников честная, идольское нечестие обличившии и тьмочисленнаго врага сокрушившии, ныне, со Христом царствующе, молите, священный Ермолае со Ермиппом и Ермократом славным, яко да и наша враги победим и приимем от Царя всех, Бога, вечный живот и венец нетленный.

"УНИАН-Религии"

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