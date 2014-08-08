8 августа - день памяти преподобномученицы Параскевы Римской - ей молятся об исцелении болезней глаз

Святая Параскева исцеляет болезни глаз и головы. Также святой Параскеве молятся женщины, желающие иметь детей.

Преподобномученица Параскева Римская была единственной дочерью родителей-христиан, дарованной им по их усердной молитве. С молодых лет она посвятила себя Богу, а после смерти родителей раздала все свое имущество нищим, приняла иночество и, подражая святым апостолам, начала проповедовать язычникам о Христе, многих обращая в христианство.

Видя успех ее проповеди, иудеи оклеветали святую перед императором Антонином Пием.

Он приказал привести к себе святую Параскеву и пытался убедить ее отречься от Христа. Но ни угрозы, ни уговоры не поколебали веру святой. Тогда ее подвергли пыткам: надели на голову раскаленный шлем и бросили в медный котел, наполненный кипящим маслом и смолой.

Однако святая мученица осталась невредимой. Император, желая проверить, горячо ли содержимое котла, приказал святой Параскеве брызнуть на него из котла. Святая исполнила повеление, и смола, попавшая на лицо императору, выжгла ему глаза.

Раскаявшись, Антонин стал просить у святой мученицы прощения, и она исцелила его. Видя силу молитвы святой, император и многие из его слуг приняли святое Крещение. Отпущенная на свободу, святая Параскева вновь отправилась по разным городам с проповедью христианского учения. В другом городе местный правитель по имени Тарасий подверг святую многочисленным жестоким пыткам, а затем приказал отсечь ей голову мечом.

Тропарь

Тщание имущи сообразно имени твоему, тезоименитая, равноимянную тебя веру в сожительство избрала еси, Параскево победоносная темже изливаеши исцеления и молишися о душах наших.

"УНИАН-Религии"

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