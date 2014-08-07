7 августа – день памяти преподобного Макария Желтоводского, защитника от нашествия врагов

Преподобному Макарию Желтоводскому молятся о защите от нашествия иноплеменных и от насилия иноверных.

Преподобный Макарий Унженский и Желтоводский родился в 1349 году в Нижнем Новгороде. В возрасте 12 лет он принял монашество в нижегородском Вознесенском Печерском монастыре, а затем, по благословению настоятеля обители святого Дионисия, поселился на берегу реки Лух, воздвигнув там церковь во имя Богоявления Господня и создав монастырь. Впоследствии преподобный Макарий переселился на берег реки Волги, где близ озера Желтые Воды основал обитель во Имя Живоначальной Троицы. В 1439 году Желтоводский монастырь был разрушен татарами; после этого преподобный Макарий отправился на реку Унжу, где основал свой третий монастырь.

В 1444 году угодник Божий мирно преставился ко Господу и был погребен в стенах обители, которая впоследствии стала именоваться Свято-Троицким Макариево-Унженским монастырем и являлась одной из наиболее почитаемых святынь костромской земли. В 1778 году слобода, существовавшая близ монастыря с XV века, была преобразована в город Макарьев.

В конце 1929 года обитель преподобного Макария была закрыта. Святые мощи угодника Божия находились в музее г. Юрьевца; возвращение их Церкви состоялось лишь в 1990 году. С 1993 года обитель преподобного Макария возобновлена как женский монастырь.

Тропарь

Богомудрый Желтоводския обители первоздателю, Богом поставленный монашескаго жития столпе, благописанный досточуднаго постничества образе, Богозданный Духа Святаго сосуде, златозарное Русския земли светило всесветлое, молим тя, отче Макарие, светозарною молитв твоих лучею разрешай мрачных страстей наших облак.

"УНИАН-Религии"

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