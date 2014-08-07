7 августа - день памяти святой Евпраксии

Преподобная Евпраксия была дочерью константинопольского вельможи, родственницей императора Феодосия и современницей дияконисы Олимпиады.

В возрасте шести лет вместе с матерью прибыла в монастырь в Фиваиду и там провела всю жизнь в служении. Она была так незлобива, что не только прощала своих обидчиков, но и ходатайствовала о прощении их перед начальницей обители.

Когда она достигла совершеннолетия, император хотел выдать ее замуж, но она отказалась, сказав: «Неужели ты пожелаешь, чтобы я оставила Христа и сочеталась со смертным человеком?»

За подвижническую жизнь Господь удостоил св. Евпраксию дара чудотворения. Перед смертью ему было показано в видении приготовленное для нее место в Царстве Небесном. Умерла она в 413 году.

"УНИАН-Религии"

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