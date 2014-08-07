7 августа - день памяти святой Олимпиады (IV-V века)

Святая Олимпиада была диакониссой, то есть служительницей, состоящей при храме для крещения женщин, попечения о больных.

Родилась она в Константинополе. Вышла замуж за князя, служившего при дворе Феодосия, который был распутным человеком, и через два года овдовела и решила остаться вдовой.

Император Феодосии принуждал ее выйти замуж за своего родственника Елпидия, но Олимпиада писала императору: «Если бы Бог судил мне жить в замужестве, то не взял бы у меня мужа, которого я любила».

Тогда оскорбленный отказом Феодосии объяснил этот отказ внушениями священников, жаждавших ее имения, и приказал взять имение в опеку до тридцатилетнего ее возраста.

Но Олимпиада просила самого императора, чтобы он приказал использовать ее имение на дела благотворительности, и писала: «Этим ты избавишь меня от опасности преступного тщеславия, которое очень часто сопровождает благотворительность».

Император отменил свое распоряжение, и Олимпиада сама начала использовать имение под церкви, монастыри, странноприимные дома, темницы, места ссылки и на пособие всем бедным и неимущим, которых она видела.

Сама же вела жизнь скромную, отказалась от всех удовольствий света, большую часть времени отдавала молитве. Константинопольский епископ Нектарий принял ее в число диаконисе и сделал даже своей советницей в делах Церкви. То же доверие и еще большее расположение оказывал ей после Нектария св. Златоуст. Олимпиада же служила Златоусту как отцу.

Св. Олимпиаде пришлось потерпеть много клеветы, лишений и гонений. Враги св. Иоанна Златоуста были и ее врагами. Ее оклеветали в поджоге Софийского храма и изгнали из столицы. Долго скиталась святая, не зная, где преклонить главу. Имение ее и продали, и разграбили.

Последние дни жизни она провела в обители, став настоятельницей. Но злые люди не переставали преследовать ее и здесь. Скончалась св. Олимпиада в 410 г. Она завещала бросить гроб с ее телом в море. Волны же прибили гроб к берегу, с противоположной стороны Константинополя. Жители города погребли тело в церкви св. Фомы. Через два с половиной века чудотворные мощи св. Олимпиады перенесены были в основанный ею при жизни монастырь.

"УНИАН-Религии"

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