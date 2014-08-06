6 августа Православная Церковь чтит память преподобного Поликарпа Печерского

Преподобный Поликарп был пострижеником Киево-Печерского монастыря. В 1164 году Поликарп был рукоположен в архимандрита.

Скончался преподобный 24 июля 1182 года. Его мощи почивают в пещерах преподобного Антония Киево-Печерской лавры.

Великий князь Ростислав-Михаил, любил этого Печерского игумена и каждую субботу и воскресенье Великого поста приходил обедать с ним и двенадцатью монахами Феодосиевой обители.

Он разговаривал с ними о христианских добродетелях и часто говорил им о намерении удалиться от суетного мира, чтобы посвятить жизнь Небу в монастырском безмолвии, но преподобный игумен всегда отвечал ему: "Князь! Небо требует от тебя других подвигов. Делай правду и береги землю Русскую".

Тропарь

Тезоименит званию твоему, яко многоплодное древо, насажден сый во обители Божия Матере, многая и чудная тщанием твоим исправления показавый, мудрое Поликарпе, моли Христа Бога о нас, яко да и мы, многия плоды добродетелей Эму принесше, спасемся.

"УНИАН-Религии"

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