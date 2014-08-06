6 августа Православная Церковь чтит память святителя Георгия Конисского

Будущий святитель родился 30 ноября 1717 года и в крещении назван Григорием. До 11 лет он воспитывался в семье, а затем был определен на обучение в Киево-Могилянскую Академию, которую закончил в 1743 году с отличием. Он окончил полный академический курс и сразу вступил на путь монашества и стал проповедником в Киево-Печерской лавре.

С 1745 года он трудится преподавателем, а затем и ректором в родной для него Академии в сане архимандрита Киево-Братского монастыря на Подоле.

Имя ученого архимандрита Георгия приобрело широкую известность в высшей южно-русской богословской школе как преобразователя курса богословия и как составителя программы преподавания академических дисциплин, стремившегося избавить их от власти средневековой латинской схоластики.

Еще более значительный след в истории Церкви оставило высокое ответственное служение Георгия Конисского в сане архипастыря в самое трудное время для православных Белой Руси.

22 сентября 1783 года возведен в сан архиепископа и назначен членом Святейшего Синода.

Скончался 13 февраля 1795 года. Погребен в Спасской церкви города Могилева, которая была при нём достроена и освящена.

Над его могилой была прибита медная доска с эпитафией, составленной самим архиепископом:

Колыбель — Нежин, Киев мой учитель,

Я в тридцать восемь лет назван: Святитель.

Семнадцать лет боролся я с волками.

А двадцать два, как Пастырь, отдохнул с овцами.

За претерпенные труды и непогоду

Архиепископом и Членом стал Синоду,

Георгий именем, я из Конисских дому,

Коню подобен был я почтовому.

Тут трупа моего зарыты кости.

В год семисотый пятый девяностый.

Тропарь

Приспе день светлаго торжества, град Могилев радуется, и с ним вси людие православные ликовствуют пеньми и песньми духовными: днесь бо священное торжество в прославлении святителя и чудотворца Георгия, якоже солнце незаходимое возсия светозарными лучами, разгоняя тьму искушений и бед от вопиющих верно: спасай нас, яко предстатель наш, великий Георгие.

"УНИАН-Религии"

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