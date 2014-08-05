5 августа - празднование иконы «Всех Скорбящих Радость»

Икона «Всех Скорбящих Радость» впервые прославилась как чудотворная в 1688 году, в Москве, в Преображенской церкви на Ордынке. Когда и при каких обстоятельствах икона попала в этот храм, точных сведений нет.

Чудо, прославившее икону, по преданию, заключалось в исцелении по молитве к иконе родной сестры Патриарха Московского Иоакима Евфимии Петровой Папиной.

Отдельное почитание образу «Всех скорбящих Радость с грошиками» установлено 5 июля, после случившегося чуда в Санкт-Петербурге в конце XIX века.

По преданию, этот образ был прибит волнами к имению купцов Куракиных на Неве. Впоследствии икона перешла к купцу Матвееву, который пожертвовал её Тихвинской часовне деревни Клочки под Петербургом, находившейся вблизи Петербургского стекольного завода. Почитание иконы началось после того как 23 июля (по старому стилю) 1888 года над Петербургом и его окрестностями была сильная гроза.

Молния с силой ударила в часовню, обожгла внутренние стены, но не коснулась образа Богоматери. Кружка для сбора подаяний была разбита. Сильно потемневший лик Богоматери просветлел и обновился, а на нем чудесным образом закрепились двенадцать медных монеток из кружки. Поэтому образ и носит название «с грошиками».

Известие о случившемся быстро распространилось по городу и на следующий день по благословению правящего архиерея началось служение молебнов перед иконой. Вскоре появились сообщения о чудесных исцелениях от иконы. К первым из них относятся: исцеление 14-летнего Николая Грачева, страдавшего припадками, а также 26-летней Веры Белоноговой, лишившейся голоса из-за болезни горла.

Перед этим образом молятся все обиженные, угнетенные, страдающие припадками, расслаблением рук, болезнью горла и туберкулезом.

Тропарь

Всех скорбящих радосте и обидимых заступнице, и алчущих питательнице, странных утешение, обуреваемых пристанище, больных посещение, немощных покрове и заступнице, жезле старости, Мати Бога Вышняго Ты еси, Пречистая: потщися, молимся, спастися рабом Твоим.

"УНИАН-Религии"

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