Православная Церковь чтит память священномученика Аполлинария, епископа Равеннийского

Аполлинарий, ученик святого апостола Петра был послан им в город Равенну для проповеди там христианской веры. Посвященный апостолом Петром в епископы, он прибыл в город и остановился в доме воина по имени Ириней. Епископ рассказал воину о цели своего приезда, о вере в Иисуса Христа. Тогда Ириней привел своего больного сына, который был чудесным образом исцелен от слепоты. Вся его семья уверовала в Иисуса Христа и приняла святое Крещение.

Следующее чудо, которое совершил Аполлинарий было исцеление супруги трибуна. Вскоре в доме, где проживал епископ стали собираться христиане. Была устроена церковь, в которой епископ совершал богослужения и причащал верующих. Обо всем происходящем сообщили правителю, который начал принуждать Аполлинария принести жертву языческим богам. Епископ отказался, за что его дважды пытали и выносили полуживого связанным за черту города. Через некоторое время святой окреп после перенесенных страданий и основал небольшую общину верующих прямо на берегу моря.

Вскоре в Равенну был назначен новый правитель, и Аполлинарий, воскресив его дочь, получил разрешение вернуться к своей пастве. Слух о нем дошел до Рима. Он был схвачен и доставлен в столицу империи, но чтобы избежать огласки, власти решили сослать его на один из дальних островов. На пути поднялась буря, разбила корабль, и святитель чудным образом спасся с еще несколькими людьми, которых обратил ко Христу. Достигнув берега, Аполлинарий еще долго путешествовал, везде проповедуя христианское учение.

Через три года святитель вернулся в Равенну. В одну из ночей его сильно избили и оставили лежать на земле. Христиане нашли мученика только утром. Через несколько дней святой скончался.

Святой Аполлинарий святительствовал в Равенне 28 лет и скончался в 75 году.

"УНИАН-Религии"

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