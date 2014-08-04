Сегодня день памяти священномученика Фока - защищает от пожаров и подает помощь утопающим

Священномученик Фока почитается как защитник от пожаров, а также как подающий помощь утопающим.

Священномученик Фока был епископом города Синопа, жил в начале II в. Он обратил многих язычников ко Христу; за это был представлен к правителю Африкану. Правитель принуждал его отречься от Христовой веры. За сопротивление после разных мучений св. Фоку бросили в горячую баню. 22 июля празднуется перенесение мощей его из Понта в Константинополь, в 403 г.

Тропарь

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, богодохновенне, в видения восход, сего ради, слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче Фоко, моли Христа Бога спастись душам нашим.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.