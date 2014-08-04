4 августа - святой мироносицы Марии Магдалины - ей молятся, чтобы избавиться от плохих привычек

Считается, что святая Мария Магдалина помогает парикмахерам и аптекарям. Также ей молятся, чтобы избавиться от дурных привычек.

Великая равноапостольная святая мироносица Мария Магдалина, прославившаяся в Церкви своею пламенной и самоотверженной любовью к Господу Иисусу Христу, была родом из богатого в то время города Магдалы, который находился в Галилейской области Палестины.

Евангелие повествует, что Мария Магдалина следовала за Господом, когда Он с апостолами проходил по городам и селениям Иудеи и Галилеи с проповедью Царствия Божия. Мария Магдалина находилась и на Голгофе в момент распятия Господа. Когда все ученики Спасителя разбежались, она бесстрашно оставалась у Креста вместе с Богородицей и апостолом Иоанном.

После страданий Христа, по прошествии субботы, Мария Магдалина приходит ко гробу очень рано, когда было еще темно, чтобы воздать последние почести телу Спасителя, умастив его, по обычаю, благовониями, и видит, что камень отвален от гроба.

Измученная незнанием и печалью, она стояла у гроба и плакала. Плача, Мария наклонилась, заглянула в гробницу и увидела: на том месте, где лежало тело Иисуса, сидят два Ангела в белых одеяниях. Они сказали ей, что Иисус воскрес. Также ей явился Сам Иисус Христос.

Мария Магдалина помчалась к ученикам. «Я видела Господа! Он говорил со мной!» «Христос Воскрес! Он воистину Сын Божий! Я видела Господа!…» — это была первая благая весть, которую принесла Мария Магдалина апостолам, первая в мире проповедь о Воскресении.

Предание говорит, что в Италии Мария Магдалина явилась к императору Тиверию (14-37г.) и рассказала ему о жизни, чудесах и учении Христа, о Его неправедном осуждении иудеями, о малодушии Пилата. Император усомнился в чуде Воскресения и попросил доказательств. Тогда она взяла яйцо, и, подавая его императору, сказала: «Христос Воскрес!» При этих словах белое яйцо в руках императора стало ярко-красным.

Благодаря Марии Магдалине обычай дарить друг другу пасхальные яйца в день светлого Христова Воскресения распространился между христианами всего мира.

Мария Магдалина беззаветно служила Церкви, подвергаясь опасностям, разделяя с апостолами труды проповедничества. Из Рима святая, уже в преклонном возрасте, переселилась в Ефес (Малая Азия), где проповедовала и помогала апостолу Иоанну Богослову в написании Евангелия. Здесь же она, по преданию Церкви, преставилась и была погребена. В XI веке при императоре Льве Философе (886 — 912) нетленные мощи святой Марии Магдалины были перенесены из Эфеса в Константинополь.

Тропарь, глас 1

Христу, нас ради от Девы рождшемуся, честная Магдалина Марие, последовала еси, Того оправдания и законы хранящи: темже днесь всесвятую твою память празднующе, городе грехов разрешение молитвами твоими приемлем.

"УНИАН-Религии"

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