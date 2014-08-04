4 августа Православная Церковь чтит преподобного Корнилия Переяславского - помогает в исцелении больных младенцев

Преподобному Корнилию молятся о помощи в исцелении больных младенцев.

Преподобный Корнилий, в миру Конон, сын Рязанского купца, в юных летах исчез из родительского дома и прожил 5 лет у старца Павла, возле Переяславля. Позже пришел в Переяславскую обитель святых Бориса и Глеба.

В те времена монастырь был одним из беднейших. Конона долго не соглашались принять, потому что он был еще молод - на вид считали, что ему «не более 15 лет» - к тому же он ничего не говорил о себе; но терпение Конона привело его к цели. Через пять лет он принял монашество с именем Корнилий.

С этого времени никто не видел преподобного спящим на кровати. Некоторые из братии насмехались над святым, как над юродивым, но преподобный молча переносил обиды и усиливал иноческие подвиги. Испросив у игумена разрешение жить в затворе, преподобный Корнилий затворился в выстроенной для него особой кельи и безвыходно подвизался в посте и молитве.

Однажды братия нашла его едва живым: комнатка преподобного была заперта изнутри. Три месяца преподобный Корнилий пролежал больным; он мог принимать только воду и сок. Выздоровев, преподобный остался жить с братией. Святой Корнилий был пономарем в храме, служил на братской кухне, трудился в саду. Благодаря трудам преподобного в монастырском саду росли чудесные яблоки, которые он с любовью раздавал приходящим.

От строгого поста тело преподобного Корнилия высохло, но святой не переставал трудиться: своими руками он выкопал для братии колодец. Тридцать лет прожил преподобный Корнилий в полном молчании, братия считала его глухим и немым. Перед кончиной, последовавшей 22 июля 1693 года, он покаялся у духовника обители отца Варлаама, причастился Святых Таин и принял схиму. Преподобный был погребен в часовне.

Через 9 лет при построении нового храма его мощи были найдены нетленными. В рукописном житии преподобного записано 17 чудес, которые произошли при его мощах до 1717 года, но чудодейственная благодать исцеления не заканчивается.

Тропарь

Новоявленнаго угодника Божия почтим, Корнилия преподобнаго, крест на рамо вземшаго, иго Христово усердно понесшаго, иже на невидимыя враги мужественно подвизався и козни их поправ, яко добр воин, Владыце Христу предста и молится о душах наших.

"УНИАН-Религии"

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