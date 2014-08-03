3 августа - день памяти преподобных Онуфрия и Онисима Печерских (ХІІ–ХІІІ век)
14:20, 03 августа 2014Праздники
27
Преподобны Ануфрий и Онисим Печерские были уважаемыми старцами и известными чудотворцами. Крайне суровые к себе подвижники самоотверженно выполняли обет молчания, строгого поста и беспрестанного молитвенного служения. Их самоотречение современники называли «равноангельским». Преподобные Ануфрий и Онисим были похоронены на месте своих монашеских подвигов. Ныне немало верующих ежедневно приходит поклониться нетленным мощам этих угодников Божьих.
Глас
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter