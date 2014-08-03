3 июля Православная Церковь чтит память священномученика Петра Голубева

3 июля Православная Церковь чтит память одного из новомучеников – священномученика Петра Голубева. С этим святым нас разделяет менее сотни лет. Он пострадал в 1938 году, во время гонений на церковь со стороны советской власти. На него открыли дело и стали допрашивать, обвиняя в том, что он вел контрреволюционную агитацию.

По окончании следствия отец Петр был перевезен в Таганскую тюрьму в Москве. 16 июля тройка НКВД приговорила отца Петра к расстрелу. Священник Петр Голубев был расстрелян 3 августа 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Подвиг мученичества на самом деле не такой далекий от нас, как нам кажется. Мученики – это не только древние подвижники благочестия, которые свидетельствовали о истинности христианств перед язычниками. Подвиг мученичества намного ближе к нам. Хотя уже не перед древними язычниками, но случаи свидетельств веры таким великим подвигом не остались где-то в далеком прошлом.

"УНИАН-Религии"

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