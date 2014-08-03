3 августа - день памяти преподобных Симеона юродивого и спостника его Иоанна - прожили в пустыне 29 лет

Преподобные Симеон, Христа ради юродивый, и спостник его Иоанн жили в VI в. в Сирии. Они были родом из города Едессы. Оба друга происходили из богатых семей. Однажды друзья совершили путешествие в Иерусалим на праздник Воздвижения Креста Господня и во время поездки решили посвятить свои жизни Богу.

Возвращаясь они решили, в какой монастырь уйдут. Домой с паломничества они не вернулись, оставшись в одном из Иорданских монастырей. После того, как святые провели немного времени в монастыре у Симеона появилось желание усилить свой подвиг и уйти в пустыню в одиночку.

Святой Иоанн тоже разделил его стремление и решил не отставать от своего друга. Пустынная жизнь оказалась нелегким испытанием для преподобных и поначалу они перенесли множество испытаний и дьявольских искушений. Но не забыв обеты данные ими при пострижении, святые проводили жизнь, совершая свой духовный подвиг постоянно пребывая в строгом посте и молитве.

Преподобные Симеон и Иоанн прожили в пустыне 29 лет, достигли полного бесстрастия и высокой степени духовности. Но не судилось святому Симеону до последних дней своих прожить в пустыне, и он по повелению Господа покинул место своего подвига и ушел в город Емессу, где прославился как Христа ради юродивый и спас немало душ верующих.

Такой был путь двух преподобных, которые, как и при жизни на земле, так и сейчас на небесах молятся о всех нас Господу.

Тропарь

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

"УНИАН-Религии"

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