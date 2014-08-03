3 августа Православная Церковь пророка Иезекииля - его имя в переводе с древнееврейского «Господь укрепит»

3 августа Православная Церковь чтит память одного из четырех великих пророков – Иезекииля. Имя святого в переводе с древнееврейского означает «Господь укрепит». Жил он в VI веке до Рождества Христова. Происходил из колена Левиина и был сыном священника Вузия из города Сарира.

Когда Иезекиилю исполнилось 25 лет, он попал в плен в Вавилонию. Там он жил в поселке у реки Ховар. Через пять лет, у него случилось пророческое видение. Ему было открыто будущее еврейского народа и всего человечества – пророк увидел Господа восседающего на колеснице, упряженной четырьмя животными и окруженной сияющим облаком. Видение это, по объяснению святых отцов, было прообразом четырёх евангелистов, просветивших весь мир евангельской проповедью с разумом человека, с силою львиною, с покорностью тельца, с высоким пареньем духа, подобном орлиному.

Видя все это, Иезекииль упал на землю от страха, не смея смотреть на Явившегося ему. Но голос Господа повелел ему подняться и отправляться на проповедь к своему народу. С этого времени и начинается пророческое служение святого. По вдохновению он обривает голову и принимает на себя ряд испытаний. Вокруг него начинают собираться люди, которые, как и он находились в вавилонском пленении.

Пророк обращает к народу свои пламенные речи и призывает к покаянию, обличает идолопоклонство и отступничество от истинного Бога, творит множество чудес и много пророчествует. Особенно известно его пророчество о воскресении мертвых (Иез. гл 37). Также, святой пророк Иезекииль написал книгу, в которой оставил свои пророчества и поучения, и которая вошла в число канонических книг Ветхого Завета.

Свой земной путь пророк Иезекииль окончил мученически. За обличение в идолопоклонстве одного из еврейских князей его предали мучениям – привязали к диким коням, которые разорвали его тело на части. Благочестивые верующие собрали останки пророка и похоронили их в гробнице Сифа и Арфаксада, недалеко от Багдада.

Тропарь пророку Иезекиилю

Пророче Божий Иезекииле, предзревый затворенная Духом врата и Плотоносца, во исходе сих, Единаго сказавый Бога, Того моли, молимся, да отверзет дверь милости Своей и спасет души благочестно поющих память твою.

"УНИАН-Религии"

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