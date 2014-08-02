2 августа православные чтят память преподобномученика Афанасия Брестского

О жизни преподобномученика Афанасия известно из «Диариуша» — его дневника из записей автобиографического характера.

Святой родился в семье ремесленника, обучался в братской школе при Виленском монастыре Сошествия Святого Духа.

В молодые годы святой Афанасий был учителем в домах польских шляхтичей.

В 1627 году он принял постриг от игумена Иосифа в Виленском монастыре Святого Духа. В 1632 г. инок Афанасий был рукоположен во иеромонаха и назначен наместником Дубойской (Дубовской) обители под Пинском.

Святой Афанасий, по особому благословению Божией Матери, самоотверженно отстаивал Православие в пределах исконно русских земель, захваченных Речью Посполитой.

С 1638 по 1648 гг. святой Афанасий исполнял послушание игумена Брестского Симеоновского монастыря. Преподобный претерпел много обид и незаконных наказаний от властей, трижды испытал тюремное заключение.

Святой был направлен властями в Киев, чтобы предстать перед духовным судом, но был оправдан, вновь возвращен в свою обитель. В течение десяти лет преподобный Афанасий, находясь в среде недоброжелательно настроенных к нему лиц, вел непрерывную борьбу за Святое Православие, верность которому засвидетельствовал своими страданиями.

Тропарь

Блажен еси отче наш Афанасие, яко верно пожил еси, стоя бодренно за Святую Восточную Веру, со умилением присно поя неседальное Пречистей, заповедуя никомуже нарушати Православныя веры Святыя, пострадав за свидетельство истины даже до смерти. Мы же чтуще святыню твою, со дерзновением взываем ти: отче наш Преподобномучениче Афанасие, похвало и украшение наше.

"УНИАН-Религии"

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