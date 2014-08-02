Сегодня Церковь чтит память преподобного Авраамия Галичского

Преподобный Авраамий Галичский (Чухломский, Городецкий) родился в начале ХIV века. Место его рождения и мирское имя неизвестны.

Преподобный подвизался и нижегородской Печерской обители, откуда перешел в Троице-Сергиев монастырь. Спустя некоторое время, в поисках места для уединенной монашеской жизни, преподобный Авраамий по благословению преподобного Сергия Радонежского ушел в костромские пределы, в Галичское княжество, где основал первую в галичской стороне обитель - Авраамиев Новозаозерский (Новоезерский) монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы на северо-восточном берегу Галичского озера.

Вскоре после прибытия преподобного Авраамия на Галичское озеро, в 1350 году, совершилось чудесное обретение им иконы Божией Матери «Умиление».

Согласно житию, когда преподобный находился на берегу озера у подножия горы, он услышал глас с вершины: «Аврамие! Взыди на гору, идеже икона Матери Господни стоит!» Вглянув с трепетом на гору, преподобный увидел на вершине горы на одном из деревьев икону Царицы Небесной, окруженную дивным сиянием. Подвижник благоговейно поклонился образу до земли, и образ сам спустился с дерева на его руки. С этого времени почитание преподобного Авраамия и иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» становятся неразделимы.

Появление на берегу озера пустынника не могло долго оставаться тайной для местных жителей; вскоре, святой Авраамий стал пользоваться среди них глубоким уважением. Впоследствии преподобный Авраамий основал еще 3 монастыря.

Авраамий Галичский скончался в часовне близ Свято-Покровского Городецкого монастыря, куда удалился незадолго до смерти. Согласно житию, преподобный Авраамий преставился 20 июля 1375 года. В 1553 году преподобный

Авраамий Галичский был канонизирован для местного почитания, в 1621 - прославлен в лике святых.

Тропарь

От мирскаго мятежа изшед, / в тихое пристанище, преподобнаго Сергия обитель, притекл еси, / и тамо равноангельное житие пожив, / во страну Галичскую пришел еси, / идеже веру Христову насаждая / и новокрещенныя люди от суеверий поганских очищая, / многи и велики подвиги подъял еси / и, обители четыри создав, / иноков лики добре упасл еси / и ко Христу Спасу привул еси, / Егоже моли, преподобие отче Авраамие, спасти души наша.

"УНИАН-Религии"

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