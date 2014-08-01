Сегодня день памяти преподобной Макрины Каппадокийской - ей молятся о здоровье, благополучии и счастливой семейной жизни

Святой Макрине молятся о здоровье свое и близких. Также женщины просят покровительницу подарить мир и благополучие их дому, счастливую жизнь с супругами.

Преподобная Макрина, сестра святителей Василия Великого и Григория Нисского, родилась в Каппадокии в начале IV века. Ее мать, Емилия, видела во сне Ангела, назвавшего еще не родившуюся Феклой, в честь святой первомученицы Феклы. Святая Емилия исполнила волю Божию и назвала дочь Феклой. Другие же родственники именовали девочку Макриной, в честь бабушки, пострадавшей во время гонения на христиан при императоре Максимиане Галерии.

Когда Макрина выросла, родители обручили ее с благочестивым юношей, но жених вскоре скончался. Многие молодые люди стремились к браку с ней, но Макрина всем отказывала, избрав девственную жизнь и не желая изменять памяти умершего жениха. Преподобная Макрина жила в доме своих родителей, помогая им исполнять домашние работы вместе со служанками как старшая. Когда все дети выросли и покинули родной дом, святая Макрина убедила свою мать, святую Емилию, оставить мир, отпустить рабов на свободу и удалиться в девичий монастырь. Некоторые из служанок-рабынь последовали их примеру.

После смерти матери святая Макрина руководила сестрами обители. Она пользовалась глубоким уважением всех знавших ее. Строгость к себе и воздержание во всем были присущи святой в течение всей жизни. Святая Макрина была удостоена дара чудотворения. Был случай (рассказанный сестрами обители святому Григорию Нисскому после смерти святой Макрины), когда она исцелила девочку, у которой на глазу было бельмо, поцеловав этот больной глаз. По молитвам святой, в ее обители во время голода не оскудевала пшеница, необходимая для пропитания сестер.

Умерла святая Макрина в 380 году, до последнего вздоха вознося благодарственные молитвы Господу за полученные от Него в течение всей ее жизни благодеяния. Похоронена преподобная в одной могиле с родителями.

Тропарь преподобной Макрины, глас 2

Жениха твоего смерть видевши, разсмотрела еси тленную жизнь и суетие мира, отвсюду вину приимши, Нетленному Обручнику уневестилася еси, постом и смирением любовь Того постигающи. Тем ныне радуется со Ангелы, преподобная Макрино, дух твой.

"УНИАН-Религии"

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