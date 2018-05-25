1 августа - преподобного Серафима Саровского: "Стяжи смирение, и вокруг тебя спасутся тысячи"

«От юности Христа возлюбил еси, Блаженне...» - именно такими словами Церковь воспевает великого подвижника и столпа Православия – преподобного Серафима Саровского.

Его знают и почитают во всем мире. Дивеевский монастырь – это место, куда приезжают сотни, а то и тысячи паломников со всего мира. Обитель находится под особым покровом Божией Матери и является одним из уделов Пресвятой Богородицы.

Своим существованием обитель обязана своему основателю – Преподобному Серафиму Саровскому. Многие его современники удивлялись: как не имея хорошего образования, он с легкостью отвечал и разъяснял те богословские и философские понятия и истины, которые иногда были непосильны ученым и богословам? Хотя, сам по себе он был человеком простым.

О его святости говорит тот факт, что Пресвятая Богородица посещала его 12 раз. Он был действительно великим подвижником, ведь, простоять на камне тысячу дней и ночей – это тот подвиг, который мало кто смог бы понести. И таких подвигов, совершенных преподобным Серафимом множество. Подробно о них рассказано в житии преподобного.

Преподобный Серафим Саровский родился 19 июля 1754 года. Родители святого Исидор и Агафия Мошнины были жителями Курска. Исидор в конце жизни начал постройку собора в Курске, но скончался до завершения работ. Младший сын Прохор остался на попечении матери, воспитавшей в сыне глубокую веру.

После смерти мужа Агафия Мошнина, продолжавшая постройку собора, взяла однажды туда с собой Прохора, который, оступившись, упал с колокольни вниз. Господь сохранил жизнь будущего светильника Церкви: испуганная мать, спустившись вниз, нашла сына невредимым.

Юный Прохор, обладая прекрасной памятью, вскоре выучился грамоте. Он с детства любил посещать церковные службы и читать своим сверстникам. В десятилетнем возрасте произошло событие, которое во многом предопределило земное бытие будущего святого Земли Русской.

Тяжело заболев, 11 июня 1764 года во время крестного хода он чудесным образом получил исцеление от чудотворной иконы Божией Матери «Знамение». Еще в юности у Прохора созрело решение всецело посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. Благочестивая мать не препятствовала этому и благословила его на иноческий путь крестом, которое преподобный всю жизнь носил на груди. 20 ноября 1778 года после паломнического путешествия в Киев и благословения отшельника Досифея юноша поступил в число послушников Саровской пустыни.

Проходил послушания келейные, общественные, братские и монастырские: в хлебне, просфорне, столярне, был будильщиком и пономарём, ездил и по сбору на постройку храма. Пройдя за 8 лет все степени монастырского искуса, 19 марта 1785 года послушник Прохор был пострижен отцом Пахомием в рясофор и назван именем Серафим.

В декабре 1787-го – рукоположен в иеродиакона и 2 сентября 1793 года – в иеромонаха. В 1794 году, имея склонность к уединению, стал жить в лесу в келье в пяти километрах от монастыря. В качестве аскетических подвигов и упражнений носил одну и ту же одежду зимой и летом, сам добывал себе пропитание в лесу, мало спал, строго постился, перечитывал священные книги, ежедневно подолгу молился. Около кельи Серафим развёл огород и устроил пчельник.

Ряд фактов жития преп. Серафима весьма примечателен.

Однажды на протяжении трех с половиной лет аскет питался только травой снытью. Позднее тысячу дней и тысячу ночей о. Серафим провел в подвиге столпничества на каменном валуне. Некоторые из приходивших к нему за духовным советом видели огромного медведя, которого преподобный кормил хлебом с рук.

Из более драматичных событий известен случай с разбойниками. Согласно житию, некие разбойники, узнав, что к Серафиму часто приходят богатые посетители, решили ограбить его келью. Застав его в лесу во время ежедневной молитвы, они избили его и обухом топора проломили ему голову, причём святой не сопротивлялся, несмотря на то, что был в то время молодым и сильным человеком. В его келье разбойники ничего для себя не нашли и удалились. Преподобный чудом вернулся к жизни, однако после этого случая навсегда остался сильно сгорбленным. Позже эти люди были пойманы и опознаны, но отец Серафим простил их; по его требованию они были оставлены без наказания.

В 1807 году преподобный принял на себя иноческий подвиг молчания, старался ни с кем не встречаться и не общаться. В 1810 году он возвратился в монастырь, но ушёл в затвор до 1825 года. После окончания затвора принимал многих посетителей из монашествующих и мирян, имея, как сказано в житии, дар прозорливости и исцеления от болезней. Его посещали также знатные люди, в том числе царь Александр I.

Скончался святой в 1833 году в Саровском монастыре в своей комнатке во время коленопреклоненной молитвы.

«Стяжи смирение, - сказал преподобный Серафим – и вокруг тебя спасутся тысячи» - вот жизненное кредо для каждого из нас. Мы должны любить ближних, как любил всех преподобный Серафим, который каждого приходящего к нему приветствовал словами: «Христос Воскресе, Радость моя…»

Тропарь, глас 4:

От юности Христа возлюбил еси, блаженне,/ и, Тому Единому работати пламенне вожделев,/ непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался еси,/ умиленным же сердцем любовь Христову стяжав,/ избранник возлюблен Божия Матере явился еси./ Сего ради вопием ти:// спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш.

Подготовил студент КДАиС Росоха Серафим - для "УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.