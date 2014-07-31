Сегодня день памяти преподобного Памвы: когда спрашивали его совета, он отвечал только после молитвы

31 июля совершается память преподобного Памвы (IV) – одного из древних подвижников, подвизавшихся в Нитрийской пустыне Египта.

Он всю свою жизнь старался проводить в трудах и молитве, за что получил от Бога великую благодать. В начале своего подвижнического пути преподобный однажды услышал стих 38 псалма, который навсегда запал в его душу: «сохраню пути моя, еже не согрешати ми языком моим», и когда его спрашивали о чем-либо, он отвечал только после долго размышления и молитвы.

Вокруг святого со временем собралось немало учеников, из числа которых произошли великие подвижники: святые Диоскор, Аммоний, Евсевий и Евфимий. Святой Памва очень высоко ценил звание инока и всегда учил приходивших к нему мирян с почтением относиться к монахам, которые молятся Богу за всех людей.

Преподобный предал свою душу Господу в возрасте 70 лет, перед самой смертью дав последнее наставление братии – всегда следовать ко Господу.

Тропарь:

В пустыни живый в толстинных и многошвенных твоих ризах, и без тщеславия и мятежа внутрь поя Богови, и человеча деяния собою прообразовав в наказание, отче Памво, моли Христа Бога, да спасет души наша.

"УНИАН-Религии"

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