Сегодня день памяти святого Емилиана

Свой мученический подвиг, святой Емилиан, совершил во время гонений императора Юлиана Отступника (361-363). Юлиан хотел восстановить в Римской империи древний культ поклонения пантеону языческих богов и для этого издал указ, который запрещал христианство. Верующие во Христа должны были от него отрекаться и приносить жертвы идолам, а те, которые отказывались это делать, должны были предаваться смерти.

В город Доростол, для распространения повеления императора был отправлен чиновник Капитолин. Он зачитал указ на городской площади перед собранием людей, но они начали утверждать, что в городе христиан нет.

Святой Емилиан был рабом местного градоначальника и тайным христианином. Услышав о жестоком указе он очень возмутился. Емилиан незаметно проник в языческое капище и поразбивал молотком каменных идолов. Когда язычники обнаружили, что капище разрушено, они начали выискивать христиан.

Толпа людей начала избивать нив чем не виновного, просто проходившего мимо крестьянина. Когда святой это увидел, он громко крикнул, чтобы люди отпустили невинного человека и признался в том, что разрушение идолов это его рук дело. Его сразу же схватили и отвели к Капитолину.

По приказу сановника его осудили на сожжение. Брошенный в огонь, он не получил никакого вреда, огонь наоборот опалил многих мучителей. Когда же огонь угас, святой лег на догоравших углях и начал молиться. Завершив свою молитву он предал дух в руки Господа.

Через некоторое время, в память о подвиге святого мученика в Константинополе была построена церковь в его честь, куда и перенесли его святые мощи.

Тропарь мученика Емилиана, глас 4

Мученик Твой, Господи, Емилиан во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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