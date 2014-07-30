30 июля – память преподобного Иринарха Соловецкого

Преподобный Иринарх принял постриг в Соловецком монастыре и в своей иноческой жизни ревностно подражал преподобным Зосиме (память 17 апреля) и Савватию (память 27 сентября). В 1614 году, после смерти игумена Антония, Иринарх стал его преемником.

Новый игумен много сделал для укрепления обители, так как она еще была и военным форпостом. При преподобном Иринархе была сооружена каменная стена с башнями, выкопаны глубокие рвы, выложенные камнями. В Сумском и Кемском острогах были сделаны новые оборонительные сооружения.

Заботясь о внешней безопасности обители, преподобный много внимания уделял и внутреннему, духовному ее укреплению. Сам смиренный и кроткий, постоянно погруженный в богомыслие, он ревновал о поддержании в иноках истинно монашеского духа.

Под духовным руководством преподобного Иринарха в Соловецком монастыре выросли многие достойные подвижники. По благословению игумена и при его покровительстве преподобный Елеазар, друг и сподвижник преподобного Иринарха, основал скит на Анзерском острове.

Место для скита было определено самим преподобным Иринархом, который прибыл вместе с преподобным Елеазаром на Анзер. Игумен Иринарх не только благословил инока Елеазара устроить скит на Анзере, он сам предоставил ему средства для устроения скита и писал о нем патриарху Филарету. Патриарх прислал грамоту на строительство храма, от царской семьи была пожертвована утварь.

Последние два года жизни преподобный провел в подвиге безмолвной молитвы, испросив себе увольнение от должности настоятеля.

Преставился святой 17 июля 1628 года. Его честные мощи были положены братией за алтарем Спасо-Преображенского собора с северной стороны, и над ними поставлена часовня.

Преподобный Елеазар, находясь на Анзере, провидел приближение последнего часа земной жизни преподобного Иринарха, и спешил переправиться на Большой Соловецкий остров. В это время преподобный Иринарх, видя очами сердца своего друга и сподвижника, сказал, что духовный брат его Елеазар плывет сейчас морем, но он не успеет проститься с ним. Преподобный Елеазар прибыл на остров уже после кончины преподобного Иринарха.

До наших дней сохранилась часовня во имя преподобного Иринарха. Она находится в подклете Свято-Троицкого собора.

Многие из жителей тех краев получали помощь от преподобного Иринарха, избавлявшего их от опасностей зимнего моря и непогоды.

Тропарь преподобного Иринарха Соловецкого глас 4

Постническое по Бозе житие возлюбив, вся плотская мудрования духу покорил еси и воздержанием страсти умертвил еси, во трудех, и бдениих, и молитвах образ быв добродетели, тем монашескаго жития наставник показался еси, отче преподобне Иринарше. Моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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