30 июля Православная Церковь чтит Святогорскую икону Божьей Матери

В 1569 году на Святой горе был основан Святогорский Успенский монастырь.

Древняя чудотворная икона была одной из тех немногих икон, которые уцелели от разграбления Святогорского монастыря в 1787 году. После открытия монастыря в 1922 году место нахождения иконы остается неизвестным.

В советское время Святогорский образ Божией Матери был чудесно сохранен благочестивыми людьми. В сентябре 1992 года икону крестным ходом перенесли в Святогорский монастырь и поставили в Успенском соборе.

С тех пор многие больные различными недугами получили исцеление после усердной молитвы перед иконой Святогорской Богородицы, а иногда недужным посылалось здравие после помазания маслом от лампады, горящей перед ней, или прикладывания к больному месту засушенных цветков, украшавших икону.

Множество золотых и серебряных подвесок у чудотворного образа явно свидетельствуют о совершившихся чудесах и милости к грешному роду человеческому Царицы Небесной.

"УНИАН-Религии"

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