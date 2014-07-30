Сегодня Церковь чтит память преподобного Леонида Устьнедумского

Преподобный Леонид Устьнедумский жил в одной деревне в Пошехонско-Ярославской земле. Пятидесяти лет он решил поступить в монастырь. В это время ему было повелено в видении самому основать монастырь на ближайшей Туринской горе и перенести туда икону Пресвятой Богородицы «Одигитрия» из другой обители. Не доверяя своему видению, он сам поступил в этот монастырь и постригся там с именем Леонид. Но видение повторилось, и монастырские старцы признали его истинным. Они дали ему эту икону и благословили на создание нового монастыря. Злые люди прогнали его с Туринской горы, и ему пришлось переселиться в непроходимые болота.

Чтобы осушить их, он выкопал три канала. Во время этих трудов его ужалила змея. Тогда, вооружившись молитвою, преподобный Леонид поставил себе правилом не думать об ухищрениях бесовских и предал себя воле Божией. Бог помогал ему во всем. Свой последний канал он назвал «Недумой», и монастырь его стал называться Устьнедумским монастырем Пресвятой Богородицы.

Край, где подвизался преподобный, являлся частью страны диких пермяков, и преподобного Леонида чтут их просветителем. Скончался Леонид Устьнедумский будучи в возрасте 105 лет, 17 июля 1654 года. Преподобный Леонид являлся любвеобильным отцом и утешителем приходящих к нему. С любовью он подаёт помощь и утешение всем, обращающимся к нему с усердием.

Тропарь, глас 1:

Божественною любовию и житием духовным/ от юности распалився, преподобне,/ и вся, яже в мире красная, возненавидев,/ Христа единаго от души возлюбил еси, отче,/ легкое иго на рамо взем,/ Божественным Промыслом и Пречистыя Богородицы чудным явлением направляемь/ достиже пустыни/ и в ней многолетне подвизался еси/ в трудех многих и слезах,/ всяким злостраданием плоть свою изнуряя./ Отонудуже Бог, твоя труды видев,/ умножи тебе чада в пустыни./ Но яко имея дерзновение к Богу,/ моли о нас, рабех твоих, отче преподобне Леониде,/ да избавит нас от всех навет вражиих/ и спасет души наша.

"УНИАН-Религии"

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