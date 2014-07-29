Сегодня день памяти блаженной Матроны Анемнясевской (XX век)

Матрона Белякова родилась 6 ноября 1864 года в деревне Анемнясево Касимовского уезда Рязанской губернии в бедной многодетной крестьянской семье.

В семилетнем возрасте Матрона перенесла оспу, после этой болезни девочка ослепла. Родители, часто избивали слепую дочь, после жестоких побоев девочка потеряла способность двигаться. Мученица в родительском доме прожила до 17 лет, все это время терпеливо перенося скорби и обиды, находя в молитве утешение и отраду.

Жители деревни Анемнясево относились к ней с большим уважением. Очевидцы рассказывали, что блаженная старица знала наизусть много молитв, акафистов, церковные песнопения. Голос у старицы был удивительно чистым и звонким.

На вопрос одного из удивленных посетителей, спросившего, как это она, будучи слепой, знает наизусть даже целые акафисты, Матрона ответила, что «придет добрый человек и прочитает что-нибудь, а я и запомню с Божией помощью».

Каждый месяц блаженная Матрона приглашала к себе приходского священника, день принятия Святых Христовых Таин, бывал для нее самым радостным днем.

Известно, что с семнадцати лет блаженная Матрона не ела мяса по понедельникам, средам и пятницам, всегда соблюдала строгий пост, а в церковные посты ела очень мало.

Для старицы были открыты все духовные немощи приходящих к ней людей, она наставляла, обличала, раскрывая грехи и пороки, но вместе с тем и утешала в тяжелых обстоятельствах жизни.

По молитвам блаженной Матроны страждущие получали исцеления от тяжелых недугов.

Летом 1935 года Бельковским районным отделением НКВД было заведено уголовное дело «попов Правдолюбовых и больного выродка Матрены Беляковой» об антисоветской и антиколхозной агитации. Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 2 августа 1935 года было принято решение «Белякову Матрену Григорьевну отправить на принудительное лечение».

Блаженная Матрона умерла от сердечной недостаточности 16 июля 1936 года в Доме хронических больных в Москве. В 1999 году Матрона Анемнясевская была прославлена, как местночтимая святая Рязанской епархии, а на юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 году - прославлена для общецерковного почитания.

Тропарь, глас 8:

Яко зарница небеснаго огня возсия в рязанстей стране блаженная старица святая Матрона, еяже память днесь творяще, воспоим Христа Бога, моляще Его даровати нам тоя предстательством в болезнех, бедах и скорбех терпение, и душам нашим велию милость.

"УНИАН-Религии"

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