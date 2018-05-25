28 июля - день святого равноапостольного князя Владимира: жизнь крестителя Руси

1026 лет тому назад Господь послал на Киевскую землю своего избранника. Им стал человек, который сыграл важную роль в истории тогда еще Киевской Руси. Благодаря нему мы обрели веру в Истинного Бога, стали православными христианами.

«Красное солнышко», «князь», «великий», «наш каган», «равноапостольный» и наконец «Святой». Все эти описания сводятся к одной личности – Святому равноапостольному и Великому князю Владимиру.

Житие просветителя с исторической подробностью сохраненено в летописи преподобным Нестором и вкратце начертано почти современным ему черноризцем Печерским Иаковом.

Первые годы жизни и княжения Владимирова прошли во тьме язычества. В 980 году Владимир вступил на отеческий престол и явил себя не только храбрым воителем, подобно своему отцу Святославу, но и мудрым правителем, подобно блаженной бабке Ольге.

По слову летописца, «побежденный вожделение», страстный, сильный, любящий войны и походы, безудержный в пирах и забавах, Владимир был сыном своего отца Святослава — язычником не столько по убеждению, сколько по образу жизни. Христианство должно было отталкивать Владимира своими нрав­ственными правилами. Кроме того, Владимир, как и его предшественники, мечу доверял более, чем кресту.

Желание познать истину уже возгорелось в душе Владимира, который с детства еще помнил христианские нравы и советы своей бабки Ольги и вместе с христианами плакал над ее могилой.

С языческой необузданностью страстей в нем сочеталась и определенная душевная глубина, мудрость, сердечная доброта, а это есть видимые причины того, почему его сердце оказалось способно воспринять Бога.

Он перестал верить в богов, называя идолов бревнами и начал заниматься поисками той веры, которую он хотел установить для себя и для подданых в своем государстве. К нему приходили послы разных держав, каждый из которых предлагал князю свою веру. Но никакая вера не заинтересовала князя так, как вера греков.

Князь Владимир, призванный Промыслом Божиим быть крестителем Руси, был уже готов принять православную веру от греков, но, будучи мудрым руко­водите­лем, подготавливал народ к крещению путем частых бесед о вере на княжеском дворе, путем испытания вер. Он посылал своих людей в другие страны. Отправляя посольство, он знакомил руссов с верою, состоянием торговли, армии, бытия, жизни народов.

Послы, прибыв из Константинополя, так охарактеризовали свое впечатление от богослужения, которое в в Константинопольском храме во имя Софии Премуд­рости Божией совершал патриарх: «Не знали, на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом, знаем только, что пре­бывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той…».

Так было принято историческое государственное решение о крещении Руси.

В 988 году Владимир собрал многочисленную дружину и пошел войной на Корсунь. Взяв его, Владимир сказал: «Вот я взял славный град ваш Корсунь; слышу, что имеете сестру свою еще девицею, и прошу ее себе в супруги; если же не отдадите ее, то и с вашим царствующим градом поступлю так, как с Корсунью».

Трудно было императору Василию и Константину убедить царевну Анну идти в чуждую страну, за князя-варвара по греческим понятиям. Но Господь, все устрояющий на пользу человекам, хотел просветить чудом Владимира. У русского князя заболели глаза, он оказался поражен слепотою.

Князь упал духом, но мудрая царевна утвердила его в Христовой вере; она послала сказать ему: "Приими временную слепоту сию как посещение Божие, ибо желает показать тебе Господь неизреченную свою славу; если хочешь освободиться от своей болезни, креститесь во имя Святой Троицы, иначе не можешь исцелиться".

Владимир поверил и сказал: "Если сие исполнится, то поистине велик Бог христианский!" Он велел все приготовить для своего крещения. С чрезвычайным торжеством совершено было таинство крещения. Как только епископ возложил святительскую руку на главу новокрещенного и стал погружать его в купель - во имя Отца и Сына и Святого Духа, внезапно князь прозрел и прославил Бога.

И как только князь Владимир крестил жителей Киева, он позаботился, чтобы и вся подвластная ему земля просветилась святым крещением. Повсюду велел сокрушать капища, низвергать кумиров и ставить наскоро срубленные церкви, разослал пресвитеров для крещения народа. В Киеве, на бывшем холме Перуна, чтобы истребить память языческого бога, поставил церковь во имя своего ангела - святого Василия.

Просвещение Руси сразу же началось на церковно-славянском языке, и Ви­зантия направила в Русь с царевной Анной не греческое, а болгарское духо­венство и богослужебные книги на церковно-славянском языке. В этом заклю­чалась историческая правота Греческой Церкви в отношении Руси, Премудрость Божия Промысла о судьбах Православия. Труды великого князя Владимира и первых Киевских митрополитов Михаила и Леонтия, дали замечательные плоды. Прошло несколько лет, и к концу X века на Руси уже были свои епископы, священники и диаконы, значительно возросло количество грамотных людей разных возрастов и званий.

При святом князе Владимире Киевская Русь достигла расцвета и ее влияние распространилось далеко за ее пределы. Эпоха святого Владимира была ключевым периодом для государственного станов­ления Православной Руси.

Креститель Руси заболел и предал дух Господу в селе Спас-Берестове 15 июля 1015 года. Он правил Русским государством 37 лет (978—1015), из них 28 лет прожил во святом крещении.

Память о князе Владимире живет в человеческих сердцах. И сегодня он для нас «красное солнышко», он светит лучами Божественной истины и молится пред престолом Божиим за нас грешных.

Тропарь, глас 4

Уподобился еси купцу, ищущему добраго бисера, славнодержавный Владимире, на высоте стола седя матере градов, богоспасаемаго Киева; испытуя же и посылая к Царскому граду уведети православную веру, обрел еси безценный бисер, Христа, избравшаго тя, Яко втораго Павла, и оттрясшаго слепоту во святей купели душевную вкупе и телесную. Темже празднуем твое успение, людие твои суще: моли спастися державы твоея Российския начальником и множеству владомых.

Росоха Серафим, студент КДАиС - для "УНИАН-Религии".

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