Православная Церковь празднует преподобного Еллия

Преподобный Еллий жил в египетских пустынях и прославился среди монахов постническими подвигами и угодил Богу добродетельною жизнью.

Преподобный Еллий жил и скончался в IV веке. С детства отданный в монастырь, он был воспитан в благочестии, воздержании и целомудрии. Так, когда его, еще отрока, посылали принести огня, он брал горящий уголь в одежду и приносил его старцу, не опаливши последней. Братия, видевши это, удивлялись чуду и желали подражать дивной жизни отрока, превосходившего по святости старших.

Великая вера, душевная простота и глубокое смирение позволяли святому Еллию повелевать дикими животными. Однажды, когда преподобный нес в пустынную обитель тяжелую ношу и очень утомился, он, помолившись, подозвал к себе дикого осла и возложил на него свою ношу. Осел покорно доставил груз святого до места и был отпущен обратно в пустыню. В другой раз, когда преподобному Еллию надо было переправиться через реку, а лодки не было, он вызвал из воды крокодила и, став на его спину, благополучно переправился на противоположный берег.

В глубокой старости преподобный Еллий мирно переселился в Небесные Обители.

Преподобному Еллию молятся для защиты от зла, врагов и порчи.

"УНИАН-Религии"

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