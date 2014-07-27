27 июля - день памяти священномученика Константина пресвитера (Меркушинского)

Священномученик Константин Меркушинський родился в 1896 году в семье диакона Успенской церкви в Екатеринбурге Стефана Богоявленского.

В десятилетнем возрасте он был отдан на обучение в Екатеринбургское духовное училище. В 1911 году, окончив курс училища, Константин был переведен в 1 класс Пермской семинарии.

Весной 1917 года обучение Константина подошло к концу, и к этому времени он уже был рукоположен в сан пресвитера и назначен на место служения при церкви Архистратига Михаила села Меркушино (или Меркушинское), Верхотурского уезда.

В неспокойное время началось служение. Константина. В 1918 году в Верхотурскому уезде велось серьезное сопротивление установленному режиму, было организовано восстание против советской власти. После подавления бунта по всему Верхотурскому уезду прошла волна расправ. В том числе в с. Меркушино был осуществлен «показательный» (по словам местных жителей) расстрел священника и старосты храма. Когда их вели из церкви к месту казни, за сельское кладбище, о. Константин шел и всю дорогу сам себя отпевал. Их заставили рыть себе могилу, а затем на глазах у насильно собранных сельчан расстреляли.

В метрической книге церкви села Меркушино 17 июля появляется запись о том, что «местной церкви священник Константин Стефанов Богоявленский отпет и похоронен в церковной ограде. Причина смерти - «расстрел». Указан и день смерти - 14 июля, в графе «годы умершего» стоит цифра «22».

В мае 2001 года совершена повторная закладка Михайло-Архангельской церкви на сохранившемся фундаменте. А через год после закладки, 31 мая 2002 года при проведении строительных работ были найдены нетленные останки неизвестного священника. Здесь же было найдено небольшое Евангелие в металлическом окладе напечатанное в Московской синодальной типографии в 1893 году. На первой странице стояла надпись: «4 / V 17г. г. Пермь»,«Свящ. Константин Богоявленский».

Через полтора месяца после обретения мощей, священник Константин был канонизирован в лике святых.

"УНИАН-Религии"

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